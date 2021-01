Auto Euro 7: “le nuove norme uccideranno le vetture a benzina e diesel”

Luca De Meo, CEO di Renault: “le Euro 7 segneranno la fine delle auto a benzina e diesel”. Siamo vicini all’estinzione delle auto a motore endotermico in Europa. Una morte che avverrà precocemente e per scelta politica.

L’Euro 7 costringerà le attuali auto a motore endotermico all’estinzione. A dirlo è il N.1 di Renault, Luca De Meo. Le nuove regole sono attese per il 2026, a cinque anni da oggi.

Seconda De Meo, la spinta verso un futuro dominato esclusivamente dalle auto elettriche e ibride è fondamentalmente una scelta politica. Proprio l’UE, con la nuova classificazione delle auto in base alle loro emissioni, gioca un ruolo decisivo.

Possiamo parlarne quanto vogliamo, ma con l’introduzione delle normative Euro 7 le attuali auto endotermiche saranno condannate all’estinzione nell’arco di una decina di anni

ha detto De Meo, stando al magazine Automoto.it.

Il CEO del Gruppo Renault ipotizza anche un’importante data di cesura per la diffusione dei veicoli a propulsione elettrica e ibrida. Sarà nel 2024 che lo sviluppo delle batterie subirà un’importante rivoluzione. Secondo molti analisti, grazie al progressivo crollo dei costi di produzione delle batterie, ci stiamo avvicinando di molto alla parità di prezzo tra EV e auto tradizionali:

Nel frattempo, De Meo ha anche annunciato anche un’importante rivoluzione per Renault. Intervistato da Challenges, il CEO ha anche annunciato un progressivo disimpegno dal segmento A. Questo purtroppo significa che l’amata Renault Twingo andrà in pensione una volta per tutte.