UltraPop Festival 2021: le date della nuova edizione

Si terrà dal 21 al 25 marzo UltraPop Festival 2021, la nuova edizione del festival digitale totalmente live dedicato all’intrattenimento, alla scienza ed alla cultura pop a 360 gradi, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com.

La nuova edizione del festival dedicato alla cultura pop sarà ancora caratterizzata dall’accessibilità e dall’interattività. Le interviste, i talk show, le anteprime e i dibattiti saranno aperti ed accessibili a tutti, senza necessità di registrazione. Le dirette potranno essere seguite su Twitch, Facebook e YouTube oppure in differita su YouTube e anche in Podcast, comodamente da casa o da dove si preferisce, da qualsiasi device. Gli spettatori saranno direttamente coinvolti grazie alle piattaforme social che assicurano la massima interazione, con la possibilità di commentare e interagire live o in differita. Oltre 50 ore di live insieme a speaker ed ospiti d’eccezione tra i volti più noti e seguiti del panorama digital italiano e non.

Tra le novità della prossima edizione:

Un grande evento live di inaugurazione domenica 21 marzo 2020

12 ore di live al giorno garantite, 48 slot da un’ora

La partecipazione straordinaria della redazione di Dissapore.com

Gli spettatori potranno seguire UltraPop Festival oltre che sui canali ufficiali Twitch, Youtube e Facebook di Ultrapop Festival, anche su Lega Nerd, Movieplayer, Multiplayer, Dissapore in base all’argomento trattato: in streaming nelle pagine e gruppi Facebook e nei canali Youtube ed in hosting nei rispettivi canali Twitch delle singole testate. Un totale di 3 canali ufficiali e 12 canali di hosting e re-stream.

In attesa della nuova edizione del Festival, sul canale YouTube ufficiale potete recuperare le live della scorsa edizione.

