TV Pills: il quiz che mette alla prova la tua conoscenza sulle serie TV

TV Pills è il quiz che metterà alla prova la vostra conoscenza in fatto di serie TV. Il gioco è stato ideato dal team di Movieplayer.

TV Pills è il nuovo quiz che metterà alla prova la tua conoscenza riguardo le serie TV. Il simpatico gioco, a cura del team di Movieplayer, è disponibile sul sito pilloletv.movieplayer.it.

Una volta avviato il gioco verrano presentate 15 immagini prese da altrettante serie tv e il giocatore dovrà indovinare di quale si tratta, scegliendo una delle quattro opzioni possibili. Per rendere il tutto più stimolante le immagini sono parzialmente oscurate.

Se la risposta è corretta si attiverà la schermata con la domanda bonus, che vale 50 punti, su un aspetto specifico della serie in questione. Le domande bonus sono state redatte dai redattori di Movieplayer.it e sono tre per serie. Ogni partita ne seleziona una a caso. Se invece la risposta è errata si passa all’immagine successiva.

Il gioco contiene anche una classifica generale con i migliori punteggi. Ogni giocatore può tentare di migliorare il proprio piazzamento ogni volta che vuole.

Le serie presenti nel quiz sono 100 ed il motivo di tale numero è semplice: è il numero di serie TV di cui Movieplayer ha parlato nel libro 100 serie TV in pillole – Stagione 2 – Manuale per malati seriali recidivi, secondo volume dedicato alle produzioni seriali degli ultimi decenni. Come il primo libro, anche questo è firmato da Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi.

Siete pronti a mettere alla prova la vostra conoscenza riguardo le serie TV?

