Thor 4: Chris Hemsworth insieme a Chris Pratt mentre iniziano le riprese

Chris Hemsworth e Chris Pratt si incontrano in Australia all’inizio delle riprese del film del MCU diretto da Taika Waititi, Thor 4: Love & Thunder.

I co-protagonisti Chris Hemsworth e Chris Pratt si sono riuniti all’inizio delle riprese. Dopo il successo di Thor: Ragnarok, il regista Taika Waititi torna nel Marvel Cinematic Universe con il quarto film da solista. Il progetto è stato ritardato in modo significativo a causa della pandemia di Coronavirus, ma ora sta finalmente dando il via alla produzione mentre il suo cast si assembla in Australia.

Annunciato per la prima volta al panel dei Marvel Studios durante il San Diego Comic-Con 2019, Thor: Love and Thunder aveva solo tre star confermate all’epoca: Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman, che stanno riprendendo i rispettivi ruoli di Valkyrie e Jane Foster. Negli ultimi mesi, è diventato sempre più chiaro che Waititi sta riunendo un cast impressionante per Thor: Love and Thunder, con Christian Bale che si unisce al MCU nei panni del cattivo principale del film. Nel frattempo, anche i Guardiani della Galassia, guidati da Star-Lord di Pratt, stanno prendendo in considerazione il progetto.

Recentemente, il Daily Mail ha condiviso alcune nuove immagini di Hemsworth e Pratt che si riuniscono in Australia dopo che quest’ultimo ha terminato la sua quarantena obbligatoria di 14 giorni. Le foto sono state scattate giorni prima che iniziassero le riprese di Thor: Love and Thunder e, a quanto pare, entrambi gli attori erano estremamente felici di stare insieme. La coppia ha lavorato insieme per la prima volta in Avengers: Infinity War quando i Marvel Studios hanno dato il via al culmine della Infinity Saga.

A parte i membri dei Guardiani della Galassia e Bale, Matt Damon è recentemente atterrato in Australia, e secondo quanto riferito sarà il protagonista del sequel diretto da Waititi. Vale la pena notare che l’attore ha avuto in precedenza un cameo in Thor: Ragnarok. Infine, anche l’attrice di Lady Sif Jaimie Alexander è in Australia per riprendere il suo ruolo nel MCU dopo aver saltato Ragnarok a causa di un conflitto di programmazione.