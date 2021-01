Kickstarter ha racimolato 23 milioni di $ per progetti videoludici nel 2020

408, in totale, i titoli finanziati in crowdfunding tramite il portale Kickstarter, un record sotto vari punti di vista.

Progetti videoludici di vario tipo sono stati molto ben accolti su Kickstarter nel 2020, con un totale raccolto pari a 23 milioni, la cifra più alta del 2015, con un incremento annuale di ben il 35%.

Oltretutto, si tratta di un numero di progetti in sé più basso di quello del 2019: 1331 a dispetto dei 1403 dell’anno precedente.

Meno di un terzo di questi progetti è arrivato all’effettivo finanziamento, ovvero 408 su 1331. Si tratta, comunque, della cifra più alta dal 2014.

La maggior parte delle proposte è stata presentata con un budget relativamente piccolo da raggiungere di appena 50.000$, mentre solo in sei hanno avuto la possibilità di arrivare al mezzo milione di dollari.

Tra questi abbiamo Kindred Fates, Sea of Stars e My Time at Sandrock. The Wonderful 101: Remastered e Pathfinder: Wrath of the Righteous hanno fatto propri ben due milioni, mentre il record per campagna dal maggior successo è stato quelli di Eiyuden Chronicle, sequel spirituale di Suikoden accolto con enorme entusiasmo dai fan degli JRPG anni ’90, che si sono svenati pur di arrivare ai 3 milioni di dollari di finanziamento.In sostanza è stata, comunque, un’ottima annata per la piattaforma, che ha visto 18.642 progetti di vario tipo finanziati, con i progetti relativi al gioco (sia videoludico che tavolo) a farla da padrone, insieme alle innovazioni tecnologiche.