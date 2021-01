Il pisolino pomeridiano: potrebbero aiutare le nostre capacità cognitive

Una ricerca si pone l’obiettivo di valutare la connessione tra il pisolino pomeridiano e un aumento delle capacità cognitive e di concentrazione.

Anche se la ricerca non ha ancora dimostrato se esiste o meno una stretta interconnessione tra il pisolino pomeridiano e l’aumento dell’agilità mentale, ma comunque è stata osservata una migliore consapevolezza della posizione, una maggiore fluidità verbale e memoria di lavoro.

Che faccia bene riposare la nostra mente è un dato di fatto, sappiamo tutti quanto sia ristoratrice una sana dormita.

I risultati di questa ricerca suggeriscono che il sonnellino, che intenzionale o meno, e la loro durata potrebbero avere un ruolo che influisce le capacità cognitive.

A tutti i partecipanti volontari è stato chiesto quali fossero le loro abitudini di sonnellino, e poi è stata sottoposta una serie di test per misurare diverse capacità cognitive, dalla risoluzione dei problemi o al rimanere concentrati.

Il risultato ha portato all’osservazione di una migliore consapevolezza della posizione, fluidità verbale e memoria nei partecipanti che hanno fatto un pisolino rispetto a quelli che non lo hanno fatto.

Non solo benessere mentale ma anche fisico, un sonnellino può aiutare le difese immunitarie.

Non portando ad un vero e proprio risultato questo studio quindi rappresenta una base di dati utile per capire se il pisolino possa agire come elemento che incide sulla cattiva salute e le risposte infiammatorie del corpo.

La ricerca è stata pubblicata su General Psychiatry.