7-Eleven in “affitto” su airbnb per una nottata nerd da sogno

Le nuove frontiere della pubblicità sono spesso originali, come l’annuncio su airbnb di un 7-Eleven in Texas che promette una notte da sogno per gamer incalliti.

Chi cercava un appoggio su Dallas per il mese di febbraio 2021 sulla popolare piattaforma di alloggi temporanei airbnb, forse si è ritrovato davanti anche questo bizzarro annuncio, grazie al quale coronare qualche singolare sogno da nerd.

Solo 11 dollari a notte per vivere, in coppia, nell’utopia di “rimanere chiusi” in un enorme negozio della nota catena 7-Eleven, con la possibilità di servirsi di snack e soft drink illimitati e di giocare anche tutta la notte con l’introvabile PlayStation 5.

Proprio così: un angolo (decisamente spazioso e comodo, in realtà) tv con poltrona confortevole, cuscini, luci d’ambiente e snack a non finire (come Doritos, i taco di Laredo Taco Company, Red Bull, una macchina all-you-can-drink di Slurpee) e una PlayStation 5 con due controller.

Una follia coronata da una diretta Twitch esclusiva del popolare streamer FaZe Temperrr, tutto per festeggiare la nascita degli Evolution Store della catena, destinati a un pubblico giovane e geek.

Il tutto, naturalmente, presentato nella maniera più “cool” possibile e con tutte le accortezze sanitarie richieste dalla situazione contingente. Il dormire, in realtà, non è in effetti contemplato nell’annuncio, che riporta chiaramente la mancanza di letti: “Perché dormire quando puoi giocare tutta la notte?” recita l’incipit delle informazioni sul sito di prenotazioni.

Prenotazioni che, manco a dirlo, sono andate esaurite in un lampo.