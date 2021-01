Twitter resetta tutti i profili legati alla Casa Bianca, facendo tabula rasa

Dopo Trump, Twitter decide di dare un colpo di spugna ai profili della Casa Bianca, permettendo al nuovo presidente di ricominciare da capo.

Il social non ha usato mezze misure e ha predisposto che gli account @POTUS (President of the United States) e @WhiteHouse venissero archiviati sotto nuovo nome, in modo che il neo-inquilino della Casa Bianca potesse trovarsi in una situazione verginale, di fatto evitandogli di dover interagire con i followers di Trump.

Tutti i profili della passata amministrazione sono quindi stati ribattezzati con un numero che identifica il mandato trumpiano: il passato account presidenziale é divenuto @POTUS45, quello dell’ex-first lady é @FLOTUS45, quello del vicepresidente é @VP45 e così via.

Al contrario, i pre-esistenti account professionali dei nuovi arrivati sono stati rimaneggiati per assumere la loro nuova posizione, “assorbendo” gli epiteti rimasti vacanti durante l’archiviazione dell’era Trump.

Inutile dire che l’Amministrazione Biden é stata ben poco entusiasta della cosa. Con tutti i suoi difetti, l’attuale @POTUS45 portava con sé ben 33,3 milioni di followers, mentre il candido @POTUS si ritrova in questo momento con un “misero” 3,8 milioni di iscritti.

A irritare ancor più i nuovi addetti stampa asserragliati nella Casa Bianca é il fatto che questa sia una politica completamente inedita, da parte di Twitter.

Nel 2017, quando Barack Obama ha lasciato la poltrona al suo successore, il social aveva azzerato i messaggi pubblicati, ma aveva anche garantito che tutti i followers rimanessero inalterati, mettendo in mano a Trump una platea di massima risonanza.

Tutti i membri che erano soliti seguire gli account ora estinti hanno tuttavia ricevuto dovuta notifica dell’importante variazione e i nuovi profili si stanno progressivamente popolando.

Potrebbe anche interessarti: