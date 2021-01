Iliad down, malfunzionamenti in tutta Italia

Dalle 10 di questa mattina, diversi utenti stanno segnalando disservizi sulla rete Iliad.

Le prime segnalazioni del down di Iliad sono arrivate questa mattina verso le ore 10.00, con un picco a livello nazionale alle ore 11.00.

Come si evince dal solito downdetector, diverse aree del Paese sono state toccate dal malfunazionamento del servizio, in particolare risultano più “sofferenti” le grandi città come Milano, Roma, Torino e Bologna e la provincia di Perugia.

Anche il sito dell’azienda è risultato offline per qualche tempo, per poi tornare online verso le ore 11.30. Poco dopo le 12.00 anche i problemi alla rete Iliad sono stati risolti in tarda mattinata.