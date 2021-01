Google, storico accordo in Francia: via libera ai compensi per gli editori

Umberto Stentella 2 ore fa

Storico accordo tra Google e la lobby degli editori francesi. L’azienda pagherà dei compensi ai quotidiani per i loro contenuti. È il primo accordo di questo tipo per un Paese membro dell’UE. Google ha concluso una serie di storici accordi con alcuni dei più importanti editori della Francia. L’azienda darà ai quotidiani un compenso per l’uso dei loro articoli. È la prima volta, scrive Reuters, che in Unione Europea viene raggiunto un accordo di questo tipo. Per il momento Alphabet, la partent company di Google, ha stretto alcuni accordi individuali con i principali quotidiani francesi, tra cui Le Monde e Le Figaro. L’accordo era stato caldamente promosso dall’Alliance de la presse d’information générale, la lobby degli editori francesi. Google non ha annunciato l’ammontare dei compensi previsti per i quotidiani, mentre i criteri generali che consentiranno l’accesso ai pagamenti sono stati annunciati al pubblico solo a grandi linee. Si parla del volume di pubblicazione su base quotidiana, il traffico medio mensile e il contributo all’informazione pubblica. L’accordo tra Google e gli editori francesi ha le sue fondamenta nella nuova legge europea sul copyright approvata definitivamente dal Parlamento Europeo a marzo del 2019. Ci si aspetta che Google in futuro raggiunga accordi simili anche in altri Paesi, Italia inclusa. Google and French publishers sign agreement over copyright (reuters.com)