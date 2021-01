Google Calendar funzionerà anche offline su Chrome per desktop

Nel 2021 le connessioni a internet veloci e affidabili dovrebbero essere la norma, ma non sempre è così. Ed ecco che Google Calendar introduce la funzione offline sul browser Chrome versione desktop.

Proprio così. Qualora vi troviate nella situazione in cui sia impossibile connettervi alla rete per qualsiasi motivo, ma dovete assolutamente consultare il vostro calendario Google, ora lo potrete fare anche su computer (opzione già disponibile sulle app del servizio).

Google Calendar introduce infatti il supporto offline per il browser Google Chrome su PC (ancora non è chiaro se e quando la funzione verrà estesa ad altri browser web). La funzione permetterà quindi agli utenti di vedere il calendario e gli eventi fino a quattro settimane prima, mentre sarà possibile visionare qualsiasi altro impegno programmato nel futuro.

Come abilitare questa funzione? Dalle impostazioni di Google Calendar, andare su Impostazioni generali e spuntare la casella “Attiva il calendario offline”. Noi, al momento, non siamo ancora stati in grado di farlo.

La possibilità di consultare Google Calendar offline su Chrome dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti a partire dal 25 gennaio.