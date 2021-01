View Conference: il 30 gennaio l’incontro con Baobab Studios

Il 30 gennaio si svolgerà l’incontro online che vedrà VIEW Conference ospitare i Baobab Studios, vincitori di sei Emmy Awards.

VIEW Conference terrà sabato 30 Gennaio alle ore 19 una conferenza (che si terrà in modalità on-line) con la casa di produzione di animazione Baobab Studios, già vincitrice di sei Emmy Awards.

Durante l’incontro verrà presentato l’ultimo prodotto dello studio, ovvero Baba Yaga. Il titolo dell’incontro sarà “Baobab Studios: cinque anni di innovazione nello storytelling per l’Animazione”.

A svelare i segreti e le sfide affrontate e superate nel primo quinquennio di attività dell’azienda, specializzata nella creazione di esperienze animate in real time, ci saranno: Maureen Fan, amministratrice delegata e co-fondatrice di Baobab; Eric Darnell, direttore creativo e co-fondatore; Larry Cutler, direttore tecnico e co-fondatore, insieme al responsabile per i contenuti Kane Lee.

Il team approfondirà il making of del suo più recente progetto, Baba Yaga, una rivisitazione in realtà virtuale della classica leggenda dell’Europa dell’Est, resa qui utilizzando una gamma diversificata di stili visivi, tra cui quello dei libri illustrati pop up, dell’animazione 2D disegnata a mano e di quella in stop motion, e sviluppando l’interattività attraverso un’intelligenza artificiale dinamica che trascina lo spettatore nel cuore pulsante della storia.

Per registrarsi all’evento si può accedere al seguente link: https://www.viewconference.it/pages/baobab