Violence Jack 20XX: in arrivo la nuova versione del manga di Go Nagai

Violence Jack 20XX è la nuova versione del manga del 1973 di Go Nagai. La serie sarà realizzata da Nagai e Yu Kinutani.

Il 19 Febbraio 2021 sul numero 3 della rivista Monthly Young Magazine edita da Kodansha inizierà la sterilizzazione di Violence Jack 20XX, nuova versione del manga post apocalittico di Go Nagai.

La nuova versione della storia vedrà il maestro Nagai collaborare con Yu Kinutani, mangaka noto per serie come Angel Arm, Amon The Dark Side of The Devilman o Ghost in the Shell Stand Alone Complex.

La storia è ambientata in Giappone, stravolto da un catastrofico terremoto che distrugge la grande pianura del Kanto. Una terra desolata in cui regna l’anarchia. In questo inferno in terra, abbandonato dal governo nipponico, si aggira Violent Jack, colosso di quasi due metri e mezzo e armato di un coltello a scatto lungo 40 cm e spesso 8. Si dice che ovunque passi lui arrivino morte e distruzione.

Il manga originale è stato realizzato da Go Nagai tra il 1973 ed il 1990 ed edito da Kodansha e Nihon Bungeisha per un totale di 45 volumi. Dall’opera sono stati tratti tre OAV intitolati Harem Bomber, Evil Town e Hell’s Wind. Nel 2005 arriva Shin Violence Jack, nuova serie della storia.

In Italia il manga ha avuto una distribuzione travagliata. Pubblicato per la prima volta nel 2000 da Dynamic Italia, sono a partire dal 2014 con J-Pop Manga l’opera è stata finalmente pubblicata per intero.

