Selena: la seconda parte della serie TV arriverà a maggio

La seconda parte della serie dedicata a Selena uscirà sulla piattaforma streaming Netflix a maggio. Lo ha annunciato Francisco Ramos.

Netflix ha annunciato che la seconda parte della serie TV dedicata a Selena, arriverà sulla piattaforma streaming a maggio. Il dramma biografico basato sulla vita della cantante sudamericana Selena Quintanilla-Pérez ritornerà il 14 maggio.

Francisco Ramos, vice-presidente delle serie originali di Netflix in Sud America, ha dichiarato:

Quando Selena ha iniziato a fare musica negli anni Ottanta il suo obiettivo era quello di fare qualcosa che celebrasse le sue radici latine, unendole con quelle messico-americane. Lei ha congiunto questi due mondi, lasciando un’eredità che risuona ancora oggi. E quando abbiamo lanciato la serie su Netflix avevamo queste stesse speranze […] che ci auguriamo di portare avanti anche con la seconda parte della serie che uscirà a maggio.

La serie su Selena ha avuto un buon successo, considerando che è arrivata nella top 10 degli show di Netflix in 23 Paesi in cui il servizio è disponibile, ed è stata per 26 giorni di fila il prodotto più visto sulla piattaforma in Messico.

La prima parte della serie è uscita a dicembre su Netflix.