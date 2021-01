Peaky Blinders: un film è in arrivo dopo la fine della sesta stagione

La popolarissima serie di gangster drama della BBC Peaky Blinders sta pianificando un film finale dopo l’uscita della sesta stagione, con il creatore Steven Knight.

La serie di gangster britannica Peaky Blinders verrà conclusa con un film dopo la sesta stagione. La serie della BBC, in onda su Netflix, ha recentemente annunciato che terminerà dopo la sua sesta stagione. Il creatore Steven Knight aveva precedentemente affermato che il suo piano includeva sette stagioni, ma ora sappiamo che nei suoi piani c’è la realizzazione di un film.

Peaky Blinders è stato un grande successo per la critica sin dal suo inizio nel 2013 e il suo impatto è cresciuto sempre di più. Lo serie con protagonista Thomas Shelby (Cillian Murphy) che guida una banda con sede a Birmingham chiamata Peaky Blinders. Il piano precedente di Knight per la serie prevedeva di far arrivare gli eventi all’inizio della seconda guerra mondiale, un piano che avrebbe richiesto sette stagioni.

In una recente intervista con Deadline, Knight ha rivelato che la storia si concluderà con un lungometraggio dopo il finale della sesta stagione. Non è chiaro quale forma assumerà questo film, ma la promessa di una conclusione ad alto budget per la storia della serie è senza dubbio entusiasmante. Knight ha detto:

La pandemia ha cambiato i nostri piani, ma posso dire che il mio progetto fin dall’inizio era di terminare Peaky Blinders con un film. E questo è ciò che accadrà.

Il nuovo piano di Knight potrebbe finire per essere la decisione perfetta per i fan. Il cast della serie pieno di attori famosi, i valori di produzione stellari e il dramma la hanno resa una delle migliori serie della televisione moderna, e sembra giusto concludere la sua storia con il più grande botto possibile. Fino ad allora, i fan avranno ancora un’altra stagione da godersi.