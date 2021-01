La Fantastica Signora Maisel 4: iniziata la produzione della nuova stagione

A New York è appena iniziata la produzione de La Fantastica signora Maisel 4, la nuova stagione della serie di Amazon Prime Video.

Le strade di New York, nonostante la pandemia, stanno riprendendo vita grazie anche all’inizio della produzione de La fantastica signora Maisel 4, la nuova stagione del telefilm acclamato da critica e pubblico.

TVLine ha confermato che le riprese sono iniziate oggi a New York, sotto la produzione di Amazon Prime Video. Ad affiancare Rachel Brosnahan, nelle nuove puntate ci saranno i ritorni di Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak e Caroline Aaron.

Inoltre, Stephanie Hsu, che è stato tra i protagonisti della terza stagione come Mei Lin, ritornerà per questi nuovi episodi. Stessa cosa per Luke Kirby, che proseguirà a vestire i panni di Lenny Bruce.

La produzione della nuova stagione doveva già iniziare nella primavera del 2020, ma, a causa del Covid è stata spostata. Il produttore esecutivo Daniel Palladino ha dichiarato che ci saranno comunque delle limitazioni rispetto a ciò che si potrà fare durante le riprese.

Secondo Palladino saranno utilizzati più effetti visuali per ricreare alcuni luoghi e situazioni che, con la pandemia ancora in corso, non potranno essere riprese nelle location originali (come gli hangar degli aerei).