Bridgerton: la seconda stagione potrebbe essere annunciata molto presto

Insistenti rumor vogliono la serie Bridgerton rinnovata per una seconda stagione da Netflix a seguito degli ottimi ascolti.

Molto presto Netflix potrebbe annunciare il rinnovo di Bridgerton per una seconda stagione. Almeno queste è l’indiscrezioni riportate da Deadline, che ha riportato la quarta lettera trimestrale di Netflix destinata agli azionisti in cui è specificato:

Questo titolo si è dimostrato immensamente popolare e avremo alcune interessanti notizie su Bridgerton alla fine di questa settimana.

Una notizia che non sorprende, visto che lo show targato Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes) sin dal suo debutto lo scorso 25 dicembre è stato visto da 63 milioni di utenti. Un risultato che la pone al quinto posto tra le serie più viste della nota piattaforma streaming e che a quanto sembra ha soddisfatto i vertici del colosso americano.

Lo show nasce come adattamento dei romanzi best seller di Julia Quinn, ed è stato creato per la TV da Chris Van Dusen. Protagonisti sono Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.

Di seguito la sinossi ufficiale del nuovo show Netflix:

Bridgerton segue le vicende di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton mentre fa il suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale di Regency London. Sperando di seguire le orme dei suoi genitori e trovare il vero amore, le prospettive di Daphne inizialmente sembrano non essere messe in discussione. Mentre suo fratello maggiore inizia a escludere i suoi potenziali corteggiatori, il foglio dello scandalo dell’alta società scritto dalla misteriosa Lady Whistledown pone Daphne sotto una cattiva luce. Entra in gioco il desiderabile e ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page), scapolo impegnato e considerato match ideale dalle mamme delle debuttanti. Nonostante i due affermino di non volere nulla di ciò che l’altro ha da offrire, la loro attrazione è innegabile e le scintille volano mentre si trovano impegnati in una crescente battaglia di ingegni e mentre affrontano le aspettative della società per il loro futuro.

Potrebbe interessarti: