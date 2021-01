Batman: in arrivo un sequel della serie animata?

La celebre serie animata di Batman degli anni ’90 potrebbe presto avere un sequel, stando ad alcuni rumor.

Batman: The Animated Series, l’iconica serie animata sull’Uomo Pipistrello andata in onda negli anni ’90, potrebbe ricevere un sequel: è quanto emerge dal podcast Fatman Beyond, con Kevin Smith e Marc Bernardin, secondo cui il futuro del cartoon, recentemente inserito anche nel catalogo di HBO Max, potrebbe essere più roseo che mai.

Il discorso è stato avviato dallo stesso Bernardin:

A quel punto è intervenuto Kevin Smith, che prima ha scherzato dicendo di non sapere di cosa stesse parlando, con un’espressione che chiaramente diceva il contrario, per poi dire:

Non sono coinvolto, ma l’ho sentito anch’io, e l’ho sentito da fonti molto autorevoli. Quando l’ho saputo sono impazzito, l’ho saputo diciamo un mese fa. Credo sia vero, non credo sia un rumor. Non direi che avverrà a breve, ma è un’idea che si farà. Sarebbe fantastico perché si può tranquillamente riprenderlo e farlo andare avanti, non è che bisogna spiegare perché tutti sono più vecchio, è semplice animazione, per cui si può tornare semplicemente a fare storie fantastiche.

Hai HBO Max, stai già facendo un bellissimo show su Harley Quinn, se torni a fare Batman: The Animated Series stai praticamente stampando soldi. Non puoi sbagliarla, non ci sono motivi per non farla, purché tu abbia i componenti creativi principali e finché Bruce Timm è coinvolto. Cavolo, fatela!