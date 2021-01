Avengers Mech Strike: le prime tavole del fumetto Marvel

Sono disponibili le prime tavole di Avengers Mech Strike, nuova mini serie Marvel in cinque parti in cui gli eroi più potenti della Terra useranno armature che li trasformano in robot mecha.

Marvel ha diffuso le prime tavole di Avengers Mech Strike, nuova mini serie in cinque parti realizzata dallo sceneggiatore Jed MacKay (Black Cat) e dal disegnatore Carlos Magno (Fantastic Four, Empyre: Avengers).

Come già vi avevamo riportato, in questa storia i Vendicatori affronteranno una minaccia così grande che richiederà al gruppo di eroi l’uso di armature che li trasformano in robot mecha.

In attesa di poter leggere la storia anche in Italia, di seguito trovate le parole dello sceneggiatore Jed MacKay e il trailer di presentazione della miniserie, in arrivo negli USA a partire dal 3 febbraio:

Avengers Mech Strike entra subito nel vivo: a pagina 2 del numero #1, i Vendicatori si scontrano con un mostro gigante che sfida ogni classificazione a loro nota. E quel che è peggio, il Biomechanoid sembra essere in grado di contrastare tutto ciò che hanno a disposizione per affrontarlo.

Come se non bastasse… potrebbe non essere il solo. Gli Avengers sono in una situazione problematica. Questa è una nuova minaccia e devono escogitare un nuovo modo per affrontarla: sono i Vendicatori dopotutto. È ciò che fanno. E nel frattempo, qualcuno sta muovendo i fili e gli Avengers intraprendono una lotta contro il tempo per capire chi sia e come contrastarlo.

Mech Strike è stata una serie interessante e stimolante su cui lavorare: prendere un concetto potenzialmente scemo come ‘gli Avengers adesso hanno un’armatura potenziata’ e interpretarlo in maniera estremamente diretta è stato molto divertente, e non vediamo l’ora che la gente possa vedere con i propri occhi.