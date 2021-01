Smart farà un SUV elettrico: tutto quello che sappiamo

Smart sta lavorando al suo primo SUV, sarà elettrico e compatto. Le prime conferme direttamente dal VP del marketing Daniel Lescow.

Smart è pronta per stravolgere la sua line-up. La casa automobilistica è a lavoro su un SUV elettrico. Sarà prodotto in Cina, con un occhio di riguardo per il mercato europeo.

Il SUV di Smart potrebbe essere già presentato nel corso del 2022, ad un anno da oggi. Questa volta non siamo più nel regno delle indiscrezioni, a confermare l’esistenza del veicolo è direttamente Daniel Lescow, VP dell’area marketing e vendite di Smart.

Come sicuramente si ricorderà qualcuno dei nostri lettori, non è la prima volta che il brand Smart si avvicina al mondo dei SUV, anche se in questo caso si tratterebbe di un veicolo prodotto in massa e destinato al grande pubblico. Era il 2012 quando la casa automobilistica presentò la concept car Smart ForStars, un piccolo SUV dalle linee avveniristiche e simili a quelle che sarebbero poi diventati gli stilemi della nuova linea di Smart completamente elettriche.

Come emerso da precedenti rumor, il SUV di Smart poggerà sulla piattaforma SEA del partner cinese Geely. Il SUV avrà dimensioni compatte e non stravolgerà l’identità del brand Smart. Secondo Auto Express, il veicolo si inserirà nello stesso segmento di mercato del Peugeot e-2008. Il magazine ha anche provato ad immaginare come sarà il SUV compatto di Smart, trovate i render nella galleria.