Resident Evil: la serie Netflix rivela i personaggi e l’inizio delle riprese

Netflix lo scorso anno ha rivelato che stava lavorando a una nuova serie live-action ambientata nel mondo di Resident Evil e ci sono nuovi dettagli aggiuntivi sul progetto.

La serie di Resident Evil è in circolazione da quasi 19 anni, e ha guadagnato un totale di oltre $ 1,2 miliardi al botteghino globale. Questo ritorno finanziario ha conferito al franchise il titolo di film con il maggior incasso mai basato su una serie di videogiochi.

Una nuova serie sequel è ora in fase di sviluppo per Netflix, e sarà ambientata su due diverse linee temporali e apparentemente si verificherà prima della trama del primo film di Resident Evil. Questa nuova storia sarà incentrata sui gemelli Wesker durante i loro anni da adolescenti a New Raccoon City e continuerà circa un decennio più tardi mentre affrontano il mostro T-virus.

Nessun membro del cast è stato ancora rivelato per questa nuova serie, anche se esiste una teoria secondo cui si collegherà direttamente alla serie di film di Resident Evil che vedeva Paul W.S. Anderson, come regista o sceneggiatore, nei primi sei film. Tuttavia, non possiamo confermare concretamente tale connessione.

Nuove fonti hanno rivelato cinque nuovi ruoli che Constantin Film e Netflix stanno cercando per i personaggi della serie prequel di Resident Evil, sebbene non sia stato ancora assegnato alcun attore specifico per recitare nel cast. Abbiamo scoperto inoltre che le riprese della serie inizieranno già il mese prossimo.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Il rapporto prosegue rivelando anche alcuni dettagli sui nuovi personaggi che appariranno in Resident Evil. Come abbiamo accennato, la storia di questa serie sarà incentrata sui figli di Albert Wesker, uno dei principali antagonisti del franchise di videogiochi. Si dice che i figli di Wesker, di nome Jade e Billie, siano stati descritti tra i due ruoli del casting. I due bambini sono gemelli e Jade è descritta come più scostante mentre Billie è descritto come un ragazzino dal cuore gentile. Questa differenza di caratteri però finisce per ferire Billie e mette in moto alcuni dei punti chiave della trama.

Infine, un altro personaggio di nome Evelyn è stato menzionato tra quelli del casting. Evelyn è descritta come un personaggio aggressivo con più o meno la stessa età di Albert. La sua descrizione sembra dipingerla come il cattivo principale della serie, e dovrebbe essere un formidabile nemico per Jade. La serie si tufferà anche nel passato oscuro del padre dei gemelli, Albert, i cui segreti e oscurità saranno qualcosa a cui prestare attenzione mentre la serie progredisce.