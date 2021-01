Finding ‘Ohana: ecco il trailer dell’avventura hawaiana firmata Netflix

Ecco il primo trailer di Finding ‘Ohana, la nuova caccia al tesoro ambientata alle Hawaii firmata Netflix per grandi e piccini. Arrivo previsto per il 29 gennaio.

Netflix ha appena rilasciato il primo il trailer del suo prossimo originale adatto per tutta la famiglia, il film d’avventura Finding ‘Ohana. La storia gira intorno alla vicenda che vede due giovanissimi di Brooklyn recarsi a Oahu per una vacanza e scoprire così sia la loro eredità hawaiana che una straordinaria caccia al tesoro. Una cosa molto simile a I Goonies versione Hawaii, non trovate?

Diretto da Jude Weng da una sceneggiatura della famosa scrittrice di fumetti Christina Strain, il film segue i fratelli Pili (Kea Peahu) e Ioane (Alex Aiono), che vanno in visita dal nonno a Oahu per l’estate. Ma, mentre sono entrambi impegnati in un faticoso adattamento alla vita sull’isola, si viene improvvisamente a scoprire che l’uomo è ad un passo dal perdere la casa di famiglia. A quel punto Pili scoprirà un vecchio diario che racconta dell’ubicazione di un leggendario tesoro nascosto e così sia lei che Ioane decideranno di mettersi in viaggio per trovarlo e salvare la casa del nonno. A loro, come da prassi, si uniranno altri ragazzi coraggiosi e tutti insieme affronteranno un’avventura fatta di trabocchetti, imprevisti, trappole elaborate e, se capita, anche qualche fantasma con il dente avvelenato.

Il trailer è affascinante e divertente, aiutato in gran parte dal fatto che si svolge in un’isola letteralmente paradisiaca, ancora più attraente agli occhi di chi ha rischiato di passare tutti gli ultimi 10 mesi chiuso tra quattro mura. A questo si somma una suggestiva e consistente strizzata d’occhio al già citato I Goonies, un cult che non è mai passato di moda. Finding ‘Ohana arriverà su Netflix il 29 gennaio.

Ecco il trailer del nuovo originale Netflix, Finding ‘Ohana: