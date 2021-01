The Witcher: Henry Cavill sta guarendo dall’infortunio

Henry Cavill si sta riprendendo dall’infortunio al tendine che lo ha costretto a sospendere le riprese di The Witcher 2.

La seconda stagione di The Witcher è ancora in produzione e le riprese non sono ancora state completate, anche per via dell’infortunio che è occorso a Henry cavill poco prima di Natale. L’attore, che interpreta il protagonista della serie, Geralt di Rivia, si è infatti fatto male a un tendine e solo ora sta iniziando a riprendersi, come ha fatto sapere su Instagram nelle scorse ore.

Cavill ha infatti detto di aver iniziato il processo di guarigione condividendo che per la prima volta è tornato anche a fare jogging in maniera leggera, e dunque non dovrebbe mancargli molto per poter riprendere a girare.

SIamo in lockdown qui in UK, per cui sto usando la mia possibilità di fare esercizio all’aperto una volta al giorno per fare il mio primo jogging da quando mi sono infortunato al tendine (ne parlerò meglio un’altra volta). Non sono andato veloce e di sicuro non sono andato lontano, ma è stato un passo importante per la mia ripresa, e il primo passo per tornare in forma dopo un Natale che può avermi visto alle prese con più di qualche tazza di vin brulé e un tacchino eccezionalmente grasso.

La produzione in ogni caso non dovrebbe subire troppi ritardi, anche perché l’arrivo della seconda stagione di The Witcher su Netflix è prevista per la fine del 2021. Insomma, si intravede una schiarita all’orizzonte per le riprese della serie. Siete contenti?