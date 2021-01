Marion Ramsey: addio all’agente Hooks di Scuola di polizia

È morta all’età di 73 anni l’attrice Marion Ramsey, nota per aver interpretato l’agente Laverne Hooks nella saga cinematografica di Scuola di Polizia.

A dare l’annuncio della morte dell’attrice e cantate è stata la sua agenzia, la Roger Paul Inc. il 7 gennaio. Al momento non state rivelate le cause del decesso, anche se stando ad insistenti voci sembra fosse malata.

La Ramsey è nata nel 1947 a Philadelphia ed ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro, partecipando a produzioni come Hello, Dolly!, al musical Miss Moffat e molte altre. In televisione appare in serie come I Jefferson, Segreti di famiglia, La Tata, MacGyver e Beverly Hills 90210. Il grande successo arriva però con il cinema nel 1984. L’attrice infatti viene scelta per interpretare la timida Laverne Hooks nella commedia Scuola di Polizia, primo fortunato capitolo del franchise diretto da Hugh Wilson.

Recentemente era apparsa nei film Who Killed Soul Glow?, Wal-Bob’s, Return to Babylon e nei film tv Lavalantula e 2 Lava 2 Lantula!, dove ha ritrovato Steve Guttenberg, interprete del cadetto Carey Mahoney in Scuola di Polizia.

