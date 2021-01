Legends: il trailer dei primi episodi dedicati a Wanda e Visione

Marvel Entertainment ha diffuso il trailer dei primi due episodi di Legends dedicati a Wanda e Visione, i protagonisti di WandaVision.

La serie dei Marvel Studios intitolata Legends è già disponibile su Disney+, e la Marvel Entertainment ha deciso di proporre il trailer in cui presenta i primi due episodi che sono dedicati a Wanda e Visione.

Qui sotto il trailer.

La serie vuole dedicarsi ai personaggi dell’universo cinematografico Marvel, approfondendo il loro percorso all’interno della saga cinematografica. Disney+ ha messo a disposizione degli utenti abbonati i primi due episodi della serie.

Ogni segmento avrà strettamente a che fare con una delle serie TV della Casa delle Idee che verranno distribuite sulla piattaforma streaming Disney+. Di Wanda Maximoff viene analizzato il percorso, a partire dalla sua comparsa in Avengers: Age of Ultron, in cui da potenziale avversario si è trasformata in alleata dei Vendicatori.

Nello stesso lungometraggio ha fatto la sua comparsa anche Visione, personaggio che ha stretto un rapporto importante proprio con Wanda Maximoff all’interno dell’universo cinematografico della Marvel.

La serie WandaVision (la prima dei Marvel Studios) esordirà il 15 gennaio sulla piattaforma streaming della Disney.

