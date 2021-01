Clerks: Kevin Smith ha pubblicato il finale alternativo del film

Kevin Smith ha condiviso il finale alternativo di Clerks, suo film d’esordio del 1994 di cui sta scrivendo il terzo capitolo.

Il regista e sceneggiatore Kevin Smith è al momento al lavoro su Clerks III, terzo capitolo della sua celebre commedia del 1994. Recentemente tramite il suo profilo Twitter il regista ha condiviso le pagine della sceneggiatura del suo film d’esordio che mostrano un finale diverso e decisamente più cupo. Il tutto correlato da un link YouTube in cui è possibile vedere il finale originale:

This is the shooting draft of CLERKS. I was checking it for references as I write the new CLERKS III and I found this scene in which Jay inadvertently gets Dante killed. John is the guy who shoots Dante and robs the register in the “Snyder Cut” of Clerks: https://t.co/WubnHOtuiY pic.twitter.com/Bh400pVhcj

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) January 5, 2021