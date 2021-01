Batwoman 2: nuove immagini del pilot della serie The CW

Il network The CW ha diffuso nuove immagini dall’episodio pilota di Batwoman 2. La seconda stagione ispirata all’eroina dei fumetti DC Comics debutterà negli USA il prossimo 17 gennaio e vede protagonisti Javicia Leslie – che sostituisce Ruby Rose -, Dougray Scott, Camrus Johnson, Nicole Kang, Meagan Tandy, Rachel Skarsten e Warren Christie.

La serie vedrà l’arrivo di una nuova eroina a Gotham City. Kate Kane infatti non indosserà più il costume di Batwoman, ma la sua eredità sarà presa da Ryan Wilder. La ragazza è descritto come simpatica, disordinata, un po’ sciocca e indomita. Senza nessuno nella sua a farle da guida, ha trascorso anni come corriere della droga, schivando il GCPD e mascherando il suo dolore con cattive abitudine. Oggi Ryan vive nel suo furgone con la sua pianta. Una ragazza che ruberebbe il latte per un gatto randagio ma capace anche ucciderti a mani nude, è il tipo di combattente più pericoloso: altamente abile e selvaggiamente indisciplinato. Atletico. Crudo. Appassionato. Fallibile. Molto lontano dallo stereotipo dell’eroe americano.

Di seguito le parole della showrunner Caroline Dries riguardo la nuova stagione:

Il viaggio di Ryan inizia da un ‘Cosa può fare questo costume per me?’ Ma non passa molto tempo prima che si renda conto del potere del suo simbolo e di cosa può fare per gli abitanti di Gotham. Ciò significava creare un design che fosse all’altezza di questa nuova visione potente del personaggio. Maya Mani mi ha inviato i suoi disegni e io li ho adorati. La parrucca soprattutto era qualcosa che non abbiamo mai perfezionato nella prima stagione e Janice Workman l’ha fatto in questa nuova versione. Javicia e io abbiamo visto vari prototipi di stili sull’iPad che poi Janice ha tradotto in quello che stiamo guardando ora. Quando lo vedo, sorrido. Mi fa sentire ispirata.

