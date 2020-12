Chris Pratt sarà protagonista della commedia sul karate The Black Belt

Chris Pratt reciterà e produrrà l’imminente commedia sul karate The Black Belt. Il film verrà realizzato dalla sua casa di produzione: Indivisible Productions.

Chris Pratt reciterà e produrrà la prossima commedia di karate, The Black Belt. Pratt è diventato famoso interpretando il personaggio di Andy Dwyer in Parks and Recreation, poi è passato ai film d’azione. Il 2014 e il 2015 hanno catapultato Pratt nei ruoli del Marvel Cinematic Universe (Peter Quill, alias Star Lord) e nel franchise di Jurassic World (Owen Grady). Più recentemente, Pratt ha prestato la sua voce al film della Pixar Onward, dove ha interpretato il fratello maggiore di Ian.

Il prossimo anno Pratt reciterà nell’ultima uscita di Jurassic World, e ha almeno altri due progetti MCU in arrivo: Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia 3. Pratt è anche legato a progetti come la serie Amazon The Terminal List e un remake di Saigon Bodyguards, entrambi prodotti sotto la sua bandiera Indivisible Productions. Anche questo ultimo progetto proverrà da quella società.

Pratt produrrà e reciterà in The Black Belt, una commedia indipendente. Il film è incentrato su un adolescente timido e senza pretese che vuole imparare il karate e suo zio lo guiderà in questo viaggio. Il partner di produzione di Pratt, Jon Schumacher, collaborerà con lui anche in The Black Belt.

Sebbene non sia stato specificato, sembra che Pratt interpreterà lo zio. A prima vista, sembra che The Black Belt potrebbe avere alcune somiglianze con l’amato franchise di Karate Kid, ma si spera che ci saranno abbastanza sfumature per differenziarlo. La logline fornita finora non fa molto per approfondire la trama, quindi c’è ancora molto da scoprire su questo film.

Dato che un regista deve ancora essere nominato, sembra probabile che The Black Belt non inizierà la produzione a breve. Questa teoria è ulteriormente supportata dal fatto che Pratt inizierà a breve le riprese di Love and Thunder nei prossimi mesi. Ciò significa che il pubblico dovrà aspettare per vedere The Black Belt, che potrebbe non arrivare prima del 2022.