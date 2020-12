Terminator: Destino Oscuro – Il sequel avrebbe avuto una linea temporale diversa

Terminator: Destino Oscuro non ha riscosso successo e non avrà un sequel, ma Mackenzie Davis ha rivelato alcuni dettagli.

Terminator: Destino Oscuro non ha avuto abbastanza successo da avere un sequel, ma la protagonista Mackenzie Davis ha rivelato alcuni dettagli sul possibile seguito del capitolo della saga di Terminator.

In Destino Oscuro (SPOILER) il personaggio della Davis, Grace, muore, ma l’attrice ha rivelato che, in realtà, lei ci sarebbe stata nel sequel. Ecco le sue parole:

Ci sarebbe stata una linea temporale alternativa che avremmo esplorato nel nuovo film. Quindi Grace non avrebbe avuto alcuna resurrezione, sarebbe solo arrivata dal futuro.

James Cameron quando ha scritto la storia di Destino Oscuro in realtà aveva già ideato un’intera trilogia che, a causa degli scarsi risultati al box office, non vedrà mai la luce. La stessa Mackenzie Davis, parlando a Happy Sad Confused, in un podcast ha dichiarato: