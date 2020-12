Superman & Lois: svelato il nuovo costume indossato da Tyler Hoechlin

The CW ha diffuso un’immagine di Superman & Lois che mostra il nuovo costume indossato da Tyler Hoechlin nella serie tv. Il debutto in America è per il 23 febbraio 2021.

The CW ha svelato il costume ufficiale che Tyler Hoechlin indossa in Superman & Lois, serie spin-off di Supergirl. Il primo episodio della nuova serie arriverà negli USA il 23 febbraio 2021 e nell’attesa possiamo ammirare il nuovo costume di Superman:

Riguardo al nuovo costume e alla serie l’attore ha dichiarato:

Trovo che il nuovo costume sia rappresentativo dello show. Proprio come questo costume è diverso da quelli che lo hanno preceduto, allo stesso modo la storia di Clark/Superman che racconteremo è unica e qualcosa mai vista prima. apprezzo l’opportunità di indossare il costume e la responsabilità che comporta. È sempre interessante quando mi chiedono come mi sento nel mio nuovo costume, perché mi sento sempre come se il costume non mi appartenesse, appartiene a tutti coloro che trovano un significato in esso, nel simbolo sul petto. Io sono solo colui che lo indossa.

Il nuovo costume è opera della designer Laura Shannon, che ha sottolineato che oltre ai “super-stivali” si è focalizzata sull’area del collo e del mantello, per permettere una libertà di movimenti maggiore e massimizzare l’ondeggiare degli elementi. Inoltre sono stati modificati i colori, la struttura muscolare, le linee del design e la cintura.

La serie si focalizza sulla vita di tutti i giorni di Lois Lane e Clarke Kent, alle prese con tutte le difficoltà dell’essere genitori.

Oltre a Hoechlin il cast vede Elizabeth Tulloch (Grimm) come Lois Lane, Dylan Walsh (Nip/Tuck) come Samuel Lane, Emmanuelle Chriqui (Entourage) come Lana Lang, Erik Valdez (General Hospital) come Kyle Cushing, Wole Parks (The Vampire Diaries) come the Stranger, Jordan Elsass e Alexander Garfin come Jonathan and Jordan Kent e Inde Navarrette come Sarah, figlia di Lana Lang.