Google racconta le ricerche che gli italiani hanno fatto nel 2020

Google pubblica le ricerche di tendenza del 2020 e a dominare le classifiche sono gli argomenti orbitanti attorno alla pandemia.

Le statistiche rese disponibili dal popolare motore di ricerca mostrano infatti come malattia, paure, clausura e confusioni burocratiche abbiano influenzato gli atteggiamenti di navigazione degli internauti italiani.

Le indagini più pressanti non potevano che convergere sul comprendere cosa sia la pandemia, nonché nel cercare aiuto per destreggiarsi nei vari Dpcm o per capire cosa sia il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. In molti si sono chiesti – e si chiedono ancora – chi si possa considerare un “congiunto”.

Anche gli interessi domestici vengono influenzati dal coronavirus, con gli italiani che hanno cercato di trovare il modo di creare in casa dei validi sostitutivi per l’Amuchina, ma anche – e soprattutto – come affinare l’arte del panificio o come cucire una mascherina chirurgica.

Anche la tanto discussa DAD, la didattica a distanza, entra nelle top list di ricerca di Google, se non altro per inquadrare al meglio programmi e servizi che possano sostenerla. Classroom e We School in primis.

Nel campo degli adii a primeggiare é ovviamente Diego Armando Maradona, la cui dipartita adombra quelle di Kobe Bryant e di Gigi Proietti, ma anche quelle dei compositori Ezio Bosso ed Ennio Moricone. George Floyd, individuo il cui assassinio ha scatenato le proteste statunitensi del Black Lives Matter, scivola invece verso il fondo della lista, inserendosi solamente in nona posizione.

Un certo interesse lo si é dimostrato anche nei confronti delle elezioni USA anche se queste hanno dovuto cedere il passo al campionato di Serie A, argomento decisamente più vicino agli interessi e ai gusti del popolo nostrano.

