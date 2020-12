Giorno per giorno: la cancellazione della serie è definitiva

La serie Giorno per giorno è stata ufficialmente cancellata. A darne notizia tramite twitter gli showrunner Gloria Calderón Kellett e Mike Royce.

It's officially over. There will be no new @OneDayAtATime episodes. But there will always be 46 episodes that we got to make that live FOREVER. Thank you to this beautiful cast. Our dedicated crew. And to you, our loyal fans. We loved making this for you. Thank you for watching. pic.twitter.com/sTMorHSu1w

— Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) December 8, 2020