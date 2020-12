Edge of Tomorrow: il sequel è promettente, parola di Emily Blunt

In una recente intervista Emily Blunt ha ammesso di aver letto la sceneggiatura del sequel di Edge of Tomorrow – Senza domani, definendola promettente.

Il seuqel di Edge of Tomorrow – Senza domani è promettente, a confermarlo è Emily Blunt che in una recente intervista rilasciata all’Hollywood Reporter ha ammesso di aver letto la sceneggiatura:

La sceneggiatura è davvero promettente e veramente, ma veramente forte. Solo che non so quando tutto si allineerà. Tra i nostri impegni e quant’altro, dobbiamo solo trovare il momento giusto. Ma c’è qualcosa in cantiere, questo è sicuro, è un’ottima idea. Un’ottima idea.

Parole quelle dell’attrice che lasciano più di uno spiraglio di speranza aperto di vedere a breve – pandemia permettendo – l’atteso sequel dell’action con Tom Cruise. Proprio riguardo ad un sequel il regista Doug Liman aveva espresso le sue idee un paio di anni fa. Il seguito di Edge of Tomorrow sarebbe stato meno colossale del precedente ma si sarebbe focalizzato di più sui personaggi di Rita Vrataski, del maggiore William Cage e di un terzo personaggio.

In attesa di avere ulteriori notizie a riguardo, vi ricordiamo che il film è tratto dalla light novel All You Need Is Kill scritta da Hiroshi Sakurazaka ed illustrata da Yoshitoshi Abe.