Dune: il film di Denis Villeneuve è stato classificato PG-13

Secondo quanto riportato sui siti americani Dune è stato classificato PG-13. Il film di fantascienza potrà essere visto da un pubblico più ampio.

Nonostante Dune uscirà a ottobre 2021, è stata pubblicata la classificazione del film fantascientifico di Denis Villeneuve. Secondo quanto riportato dai siti americani Dune è stato classificato PG-13, e grazie a questa classificazione potrà essere visto da una fetta di pubblico più ampia, soprattutto per quanto riguarda i minori.

Le motivazioni della classificazione parlano di un film con “forti scene di violenza, immagini disturbanti, e materiale allusivo”.

Insomma, quanto basta per il PG-13, ma non così forte da portare ad un divieto di visione da parte dei minori. Ma i problemi che sta attraversando la produzione, più che il rating, riguardano il fatto che Dune sarà distribuito sulla piattaforma streaming HBO Max, in contemporanea con il cinema.

Per questo motivo la Legendary Entertainment, casa di produzione che ha cofinanziato Dune e Godzilla vs. Kong, potrebbe intraprendere un’azione legale contro la Warner Bros. a causa della decisione dello studio di distribuire i suoi film in contemporanea su HBO Max e nelle sale cinematografiche.

Il film dovrebbe uscire a ottobre 2021 sia al cinema che in streaming.