Deadpool: Samurai, le prime pagine del manga in arrivo su Shonen Jump+

Le prime tavole di Deadpool: Samurai, manga nato dalla collaborazione tra Marvel e Shonen Jump che vede il mercenario chiacchierone ritrovarsi nel Giappone feudale.

Giovedì 10 dicembre sull’app Shonen Jump+ verrà pubblicato il primo capitolo di Deadpool: Samurai, manga scritto da Sanshiro Kasama e disegnato da Hikaru Uesugi. In attesa di poter leggere anche in Italia la serie, sono state diffuse le prime tavole:

La storia vede il Mercenario Chiacchierone ritrovarsi nel Giappone feudale, dove dovrà affrontare combattimenti in stile samurai. Dopo la storia one-shot del 2019, il personaggio torna in formato manga per una serializzazione.

Deadpool: Samurai è solo uno dei tanti progetti di collaborazione tra le due case editrici, che hanno unito le forze con il progetto Marvel × Shonen Jump+ Super Collaboration. L’iniziativa editoriale nasce dalla collaborazione tra la Marvel e la casa editrice nipponica e si compone di sette episodi, ognuno realizzato da un differente artista.

Le storie sono Interview With Marvel’s Chief Editor for the Upcoming Marvel x Shonen Jump Collaboration! di Sakurai Takeshi, Secret Reverse di Kazuki Takahashi, Avengers: Gag Reel di Hachi Mizuno, Interview with Heroes di Ken Ogino, Deadpool: Samurai di Kasama e Uesugi, Halloween Avengers by Mato e Ant-Man+ di Toyotaka Haneda.