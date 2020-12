Artemis team: annunciati i primi membri della missione per la Luna e oltre

La NASA ha annunciato e presentato questa sera l’Artemis team, la prima squadra di astronauti della missione Artemis che spianeranno la strada per le prossime missioni lunari con l’invio della prima donna e del prossimo uomo sulla Luna nel 2024.

Il nuovo Artemis Team annunciato dalla NASA comprende 18 tra uomini e donne che apriranno la strada alle prossime missioni che porteranno la prima donna e il prossimo uomo statunitense a mettere piede sulla Luna

L’ultima volta che la NASA ha identificato un sottoinsieme del suo corpo di astronauti per future missioni sulla luna è stato nell’aprile 1967.

I 18 membri sono stati scelti tra i 47 astronauti attualmente attivi nel programma selezionati per le loro diverse competenze e background.

In questo video la presentazione degli astronauti del team Artemis:

Ancora non sono stati assegnati loro incarichi specifici, ma tutti gli astronauti assegnati al team possono essere assegnati a una missione. L’appartenenza al team però non garantisce che saranno selezionati per volare sulla Luna.

Alcuni membri del team serviranno nell’equipaggio principale e di riserva mentre altri potrebbero lavorare in orbita lunare a bordo della piattaforma Gateway della NASA o fornire supporto per il programma Artemis in altri modi.

È davvero sorprendente pensare che il prossimo uomo e la prima donna sulla luna siano tra i nomi che abbiamo appena letto e potrebbero essere presenti nella stanza in questo momento. Vi annuncio gli eroi del futuro che ci riporteranno sulla luna e oltre.

ha detto il vicepresidente Mike Pence alla riunione del National Space Council al Kennedy Space Center della NASA in Florida.

La NASA prevede di aggiungere altri membri al team Artemis tra cui anche astronauti internazionali delle nazioni partner dell’agenzia.

In ordine alfabetico questa è la prima squadra dell’Artemis TEAM: Joe Acaba, 53 anni; Kayla Barron, 33 anni; Raja Chari, 43 anni; Matthew Dominick, 39 anni; Victor Glover, 44 anni; Woody Hoburg, 35 anni; Jonny Kim, 36 anni; Christina Koch, 41 anni; Kjell Lindgren, 47 anni; Nicole Mann, 43 anni; Anne McClain, 41 anni; Jessica Meir, 43 anni; Jasmin Moghbeli, 37 anni; Kate Rubins, 42; Frank Rubio, 44 ​​anni; Scott Tingle, 55 anni; Jessica Watkins, 32 anni; Stephanie Wilson, 54 anni.

