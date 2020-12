The Suicide Squad: James Gunn scontento che il film uscirà in streaming

La decisione della Warner Bros di distribuire in contemporanea The Suicide Squad sia al cinema che in streaming non ha fatto contento James Gunn.

Dopo Christopher Nolan anche James Gunn ha espresso dubbi e perplessità sulla decisione presa dalla Warner Bros di far vedere i nuovi film sia nei cinema che su HBO Max, una scelta che ha coinvolto anche il suo The Suicide Squad.

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter il regista non sarebbe affatto contento della decisione presa dalla Warner Bros. Si tratta di un’opinione che si unisce a quella di Nolan, che si è espresso pubblicamente nelle ultime ore.

Secondo il regista di Tenet si tratta di una decisione insensata. Nolan è stato molto duro nei confronti della Warner Bros. Ecco le sue parole:

Sono incredulo, specialmente per il modo in cui l’hanno fatto. C’è una tale controversia attorno perché non l’hanno detto a nessuno. Per il 2021 avevano alcuni dei migliori registi del mondo, alcune delle migliori star del mondo che hanno lavorato per anni su questi progetti che avevano a cuore e che erano pensati per essere esperienze per il grande schermo. Avrebbero dovuto uscire per il pubblico più ampio possibile, e ora sono usate come articoli scontati per il servizio streaming, un servizio streaming alle prime armi, senza alcuna consultazione. Per cui è molto controverso, ed è un disastro. Uno specchiettto per le allodole. Non è così che si trattano registi, attori e gente che hanno dato tanto ai loro progetti. Meritavano di esere consultati e di discutere su quello che stava per succedere ai loro lavori.