Jamie Lee Curtis eletta da MTV migliore Scream Queen di sempre

Agli MTV Awards Jamie Lee Curtis è stata eletta migliore Scream Queen di sempre grazie alle sue performance nei film di Halloween.

Jamie Lee Curtis grazie alla sua presenza nei film di Halloween è diventata un simbolo della cinematografia horror, e per questo motivo MTV ha deciso di eleggerla migliore Scream Queen di sempre.

Qui sotto c’è il video pubblicato dagli MTV Awards in cui viene dato il premio all’attrice.

Nel video la Curtis definisce quella di Michael Myers “la migliore maschera di sempre” per un film horror, e di sicuro le sue performance nei film di Halloween le sono valse questo riconoscimento per essere entrata nel cuore dei fan.

L’attrice è apparsa nel primo film su Halloween nel 1978, ed ha continuato a lavorare anche nel secondo capitolo del 1981, per poi ritornare nel 1998 con Halloween H20: 20 anni dopo, e nel 2002 in Halloween: Resurrection.

Ora Jamie Lee Curtis è protagonista della trilogia sequel che è iniziata nel 2018 con Halloween, e che proseguirà nel 2021 con Halloween Kills. Sul nuovo film l’attrice si è così espressa:

Ciò che vediamo attorno al paese sono queste voci piene di rabbia , con persone che si uniscono per contrastare gli eventi che accadono. Il film si concentra sulla folla, ed è una cosa interessante perché fa vedere cosa accade quando un trauma coinvolge un’intera comunità. Si tratta di ciò che stiamo vedendo accadere con Black Lives Matter. In Halloween Kills vediamo i protagonisti muoversi in mezzo ad una folla piena di rabbia, questa è una cosa veramente intensa. Posso dire che è un capolavoro.