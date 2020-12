Cobra Kai: il nuovo teaser trailer della terza stagione della serie Netflix

In attesa del nuovo trailer l’account twitter ufficiale di Cobra Kai ha diffuso un nuovo teaser trailer della terza stagione della serie in arrivo su Netflix ad inizio 2021.

L’account twitter ufficiale della serie tv Cobra Kai ha rilasciato il teaser trailer della terza stagione. La serie arriverà in esclusiva su Netflix il prossimo 8 gennaio, ed in attesa di vedere nuovamente Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e tutti in protagonisti in azione ecco un’anticipazione di cosa ci attende:

Should all of 2020 be forgot? Hell yes. Should the trailer for season 3 drop tomorrow? Also hell yes. pic.twitter.com/us32IV4FYP

— Cobra Kai (@CobraKaiSeries) December 8, 2020