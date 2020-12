Baby Yoda: il regista di Mandalorian mostra come preparare i suoi biscotti

Lo showrunner di Mandalorian, Jon Favreau, rivela la ricetta dei macarons blu di Baby Yoda nel programma di cucina di YouTube, Binging with Babish.

Lo showrunner di Mandalorian, Jon Favreau, rivela la ricetta per i macarons blu di Baby Yoda nel programma di cucina di YouTube, Binging with Babish. Favreau non è solo il creatore dello spettacolo di grande successo, ma è anche noto per aver lanciato il Marvel Cinematic Universe, dirigendo Iron Man e Iron Man 2. Favreau non è noto solo per i suoi lavori Disney e Marvel, però.

Tra i suoi numerosi film realizzati c’è il film Chef, in cui ha recitato, scritto e diretto. Ha lavorato con lo chef Roy Choi in quel film per rendere autentiche le preparazioni alimentari e ha continuato a collaborare con il proprietario di un camion di cibo con sede a Los Angeles nella serie di Netflix, The Chef Show. Favreau è appassionato di cucina, motivo per cui non sorprende che in The Mandalorian si sia concentrato sui deliziosi cibi dell’universo in alcuni episodi. I più recenti sono i biscotti blu in stile macaron, ufficialmente noti come Nevarro Nummies, che Baby Yoda ha mangiato nella stagione 2, episodio 4.

Favreau ha ora fornito un modo per i fan di concedersi questi dolci a casa. Apparendo nel popolare programma YouTube, Binging with Babish, condotto dal cuoco Andrew Rea, Favreau ha rivelato il processo che è servito per creare l’aspetto dei biscotti, dicendo che il classico latte blu di Star Wars ha ispirato la tonalità. Favreau spiega quindi la ricetta e incoraggia Rea a creare una versione più semplice e con ingredienti che di solito si trovano in cucina. Puoi guardare il video qui sotto:

Il brodo di ossa della prima stagione viene menzionato e Favreau dice che ogni volta che mette del cibo nella serie, vuole che sembri autentico e che possa essere replicato facilmente, poiché sa che i fan potrebbero volerlo provare. È un segno della cura e dell’attenzione messe nella serie. Viene da chiedersi se ci siano altre delizie culinarie in serbo per i restanti episodi.