UNO Minimalista: il mazzo ufficiale di Mattel disponibile su Amazon

Vi avevamo parlato di questa particolare versione “minimalista” di Uno quando questo design era stato proposto da Warleson Oliveira ad inizio anno: ora è finalmente ufficiale, il nuovo mazzo di UNO con design minimale è disponibile su Amazon.it

Addirittura era stato imitato e messo in vendita un mazzo “finto” che imitava lo stesso design, ma è ora disponibile quello “vero” disegnato da Oliveira e si può comprare su Amazon.it

La storia di questa nuova versione del gioco ha dell’incredibile: il 6 gennaio 2020 su Behance, blog dedicato al design, Warleson Oliveira pubblica una sua interpretazione del mazzo di carte UNO, UNO Minimalista, dal design minimal particolarmente accattivante.

Le immagini di UNO Minimalista rimbalzano sui social a tal punto che parte una petizione online che arriva a contare 55k firme. L’obiettivo? Chiedere a Mattel di produrre questo mazzo dal design unico. Mattel finalmente annuncia il 22 febbraio 2020 la decisione di produrre per davvero questa edizione del gioco di carte ed accontentare così i suoi fan.

A cambiare non sono le regole, ma la forma: la grafica di UNO Minimalista, proprio come suggerito dal nome, è ridotta all’essenziale, per una versione del gioco che gli amanti del design e dell’essenziale vorranno senza dubbio trovare sotto l’albero a Natale.

Il prodotto è ora disponibile su Amazon e a partire da gennaio 2021 sarà possibile acquistare UNO Minimalista anche nei negozi fisici.