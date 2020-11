Transformers: War for Cybertron Earthrise la data del secondo capitolo

Netflix ha rivelato la data ufficiale per la prima del secondo capitolo della trilogia anime Transformers: War for Cybertron, intitolato Earthrise.

Netflix ha recentemente rivelato la data di uscita del secondo capitolo di Transformers: War for Cybertron-Earthrise sulla sua piattaforma di streaming. Earthrise, il sequel di Transformers: War per Cybertron-Siege, sarà presentato in anteprima su Netflix il 30 dicembre, come annunciato su Twitter. Puoi vedere il video qui sotto.

All seems lost, but the war rages on. Transformers: War For Cybertron Earthrise debuts December 30 #TransformersWFC pic.twitter.com/Cey7bGe3f4 — NX (@NXOnNetflix) November 23, 2020

Earthrise riprenderà da dove si era interrotto Transformers: War for Cybertron-Siege, con Optimus Prime e gli Autobot che incontreranno una fazione di cacciatori di taglie Transformer dopo essere atterrati sulla Terra. Il primo teaser della serie ha debuttato durante l’evento PulseCon di Hasbro.

Transformers: War For Cybertron Trilogy è un progetto multimediale che abbraccia una serie anime suddivisa in tre parti su Netflix. La prima parte della serie, Siege, si è svolta durante gli ultimi giorni della Guerra Cybertroniana, con Optimus Prime e gli Autobot che hanno portato AllSpark fuori dal pianeta. L’ultimo capitolo della trilogia, Kingdom, invece trarrà influenza dalla serie animata di Beast Wars.

Sviluppato da Rooster Teeth Studios, Transformers: War for Cybertron-Siege presenta le voci dei talenti vocali di Jake Foushee come Optimus Prime, Jason Marnocha come Megatron, Linsay Rousseau come Elita-1, Joe Zieja come Bumblebee, Frank Todaro come Starscream. Rafael Goldstein come Ratchet , Keith Silverstein come Jetfire, Todd Haberkorn come Shockwave e Red Alert, Edward Bosco come Ultra Magnus e Soundwave. Bill Rogers come Wheeljack, Sophia Isabella come Arcee, Brook Chalmers come Impactor, Shawn Hawkins come Mirage, Kaiser Johnson come Ironhide, Miles Luna come Teletraan I, Cliffjumper e Mark Whitten nei panni di Sideswipe e Skywarp. La prima parte della serie è ora in streaming su Netflix. La seconda parte della serie, come già accennato, debutterà il 30 dicembre.