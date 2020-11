TikTok, un avviso segnalerà i video che possono causare crisi di epilessia

Nelle prossime settimane TikTok introdurrà un nuovo sistema di notifiche per aiutare a chi soffre di epilessia.

La notifica, attivabile opzionalmente, invierà un alert ogni volta che nel proprio feed é presente un contenuto pericoloso per coloro che soffrono di fotosensibilità, così che gli utenti possano decidere di non visionare le clip incriminate.

Il sistema in via di implementazione é stato sviluppato in comunione con l‘Epilepsy Foundation of America, ma l’azienda fa sapere di aver coinvolto strada facendo anche alcune organizzazioni omologhe d’Europa, del Giappone e della Corea del Sud, così da poter ricevere i dovuti feedback e rendere più sicura la nota app video-social.

Sebbene la popolazione di coloro che patiscono l’epilessia fotosensibile sia minuscola, l’impatto può essere comunque molto serio. […] É grandioso vedere che TikTok stia affrontando il problema effettuando dei cambiamenti alla propria piattaforma così che le persone della comunità epilettica possano sentirsi protette quando fruiscono dei contenuti su TikTok. Siamo orgogliosi di aver lavorato con TikTok a questa iniziativa e apprezziamo sinceramente la nostra continua collaborazione,

ha dichiarato Laura Thrall, presidentessa e CEO della Epilepsy Foundation of America.

Non é infatti la prima volta che la fondazione e TikTok si trovano a collaborare per sensibilizzare la comunità nei confronti del problema medico dell’epilessia.

Solo pochi mesi fa, i due organi hanno lavorato fianco a fianco per contrastare la moda ricorrente del Seizure Challenge, ovvero la pubblicazione di video che simulano attacchi epilettici a ritmo di musica.

