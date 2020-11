Obi-Wan Kenobi: nuovi rumor sul cast della serie Disney+

Stando ai rumor riguardanti la serie su Obi-Wan Kenobi, tre sono le attrici in lizza per il ruolo di protagonista femminile dello show Disney+.

A marzo del 2021 inizieranno le riprese di Obi-Wan Kenobi, serie Disney+ dedicata all’amato Jedi. La produzione è al momento alla ricerca dell’attrice che interpreti il personaggio di Riley – nome provvisorio – che affiancherà il protagonista. Stando ad indiscrezioni trapelate tre sono le attrici in lizza per il ruolo: Naomi Scott (live action di Aladdin, Power Rangers, Charlie’s Angel), Thusso Mbedu (The Underground Railroad) e Anula Nalekar. Il personaggio ha un’età compresa tra i 20 e i 25 anni e uno dei nomi provvisori usati dalla produzione è Eve.

Inoltre Disney+ è anche alla ricerca di attori per altri tre ruoli: Tia, una donna trentenne, Harold, bizzarro personaggio maschile tra i 20 e i 30 anni e Bella, donna latinoamericana sui quarant’anni. Anche in questo caso i nomi sono provvisori.

Al momento si sa molto poco della serie, l’unica certezza è che il protagonista assoluto sarà ovviamente Ewan McGragor, che tornerà a vestire i panni del mentore di Anakin Skywalker dove averli già indossati tra il 1999 ed il 2005 per la Trilogia Prequel.