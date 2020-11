Microsoft Surface Duo sta per arrivare in Europa

Si avvicina il debutto in Europa del Surface Duo, l’avveniristico dual-screen smartphone di Microsoft. Per l’Italia bisognerà comunque aspettare un po’ più a lungo.

Il lancio del Surface Duo in Europa si fa sempre più vicino, dopo il primo debutto dello scorso agosto, limitato ai soli Stati Uniti d’America. Rimane ancora un mistero il destino del Giappone: nonostante lo smartphone abbia di fatto già ricevuto tutte le certificazioni per il debutto nel Paese, non abbiamo ancora notizie di una possibile data.

Al contrario, sappiamo che Microsoft è già da tempo in trattativa con alcuni dei principali operatori mobile del Regno Unito, altro Paese dove Redmond ha già da tempo ottenuto le certificazioni per il suo nuovo smartphone.

Il Surface Duo debutterà in alcuni mercati selezionati dell’Europa durante il primo quadrimestre del 2021. Oltre al Regno Unito, un altro mercato dove lo smartphone dovrebbe essere messo in commercio a breve è quello della Germania.

Il Surface Duo ha catturato l’interesse del pubblico grazie al suo form factor innovativo. Di fatto è lo smartphone dual-screen più sottile e compatto sul mercato. Le prime recensioni ne hanno elogiato il design e le scelte dei materiali, sottolineando tuttavia un software acerbo e non privo di gravi problemi:

Quando arriverà, dunque, il Microsoft Surface Duo in Italia? Purtroppo, le notizie per il lancio nel nostro Paese sono ancora scarse. Non ci sconvolge più di tanto: era già successo anche per altri smartphone dal form factor sperimentale, basti pensare che il nostro è stato uno degli ultimi Paesi a vedere il debutto del primo Samsung Galaxy Fold, eppure oggi è acquistabile tranquillamente nei principali negozi specializzati.