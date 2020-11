La solitudine del fumettista errante è tra i 100 migliori libri del 2020

La solitudine del fumettista errante, fumetto di Adrian Tomine, è tra i migliori 100 libri secondo il The New York Times.

Come ogni anno il giornale americano The New York Times ha stilato l’elenco dei migliori 100 libri pubblicati in America e quest’anno figura anche La solitudine del fumettista errante, fumetto di Adrian Tomine.

L’opera edita da Drawn & Quarterly (tradotta in italiano da Rizzoli) ironizza sul fandom del fumetto, sull’essere divenuto un fumettista di successo e su altri imbarazzanti momenti della vita dell’autore.

Di seguito la descrizione fornita dal The New York Times:

Tomine, ora considerato un maestro della graphic novel, ritorna con un’autobiografia, un libro che lascia sfogare la rabbia e la fragilità che si trovano sempre appena sotto la superficie dei suoi disegni.

L’edizione americana del fumetto riproduce un quaderno degli appunti, con tanto di fogli a quadretti. L’edizione italiana invece mantiene l’interno ma si presenta come il classico libro.

