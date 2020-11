FIFA 21: Zlatan Ibrahimovic si scaglia contro il videogame

Il calciatore Zlatan Ibrahimovic si è scagliato contro FIFA 21, colpevole di aver usato il suo nome e la sua immagine senza permesso.

Zlatan Ibrahimovic si è scagliato contro FIFA 21, noto videogame di calcio prodotto da EA Sports. Il calciatore del Milan ha esternato tutta la sua rabbia contro il noto gioco su twitter, dove si chiede chi abbia dato l’autorizzazione ad usare il suo nome e la sua faccia. Inoltre si chiede cosa sia FIFPro e dice di non essere al corrente di farne parte. Di seguito il tweet:

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020