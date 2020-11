Chappelle’s Show rimosso da Netflix su richiesta di Dave Chappelle

Netflix ha ritirato Chappelle’s Show dal suo servizio streaming dopo sole tre settimane a causa della rabbia di Dave Chapelle per la mancanza di una retribuzione. La classica serie Comedy Central di Dave Chappelle è stata aggiunta a Netflix il 1° novembre di quest’anno dopo che lo streamer ha firmato un accordo non esclusivo per lo streaming. Chappelle ha detto che era disponibile sul servizio di streaming durante una puntata di Saturday Night Live, sottolineando il fatto che non era stato affatto pagato per l’affare.

La serie di Chappelle, che si è svolta per tre stagioni nei primi anni 2000, è considerata come uno dei migliori spettacoli comici di tutti i tempi. Chappelle, in seguito si era ritirato dalla scene in Sud Africa, per un ritiro spirituale, ed è svanito dai riflettori per diversi anni. Ora, Netflix ha ritirato Chappelle’s Show, rispondendo proprio alla richiesta del comico di farlo.

Chappelle ha pubblicato un video su Instagram intitolato Unforgiven, spiegando perché ha chiesto a Netflix di rimuovere la serie. Nel video tratto da un recente spettacolo di cabaret, Chappelle afferma che Viacom CBS, che possiede i diritti di Chappelle’s Show, non lo ha mai pagato per lo streaming dello spettacolo e non gli ha detto che sarebbe stato trasmesso in streaming su Netflix. Rivela che quando ha scoperto che era su Netflix, ha chiamato Netflix per farlo rimuovere. Di conseguenza, hanno deciso di rimuoverlo dalla loro piattaforma. Puoi guardare il video completo qui sotto:

È un notevole pezzo di stand-up comedy, che termina con Chappelle che implora i suoi fan di non guardare lo spettacolo su nessun servizio di streaming a meno che non venga annunciato che verrà pagato per questo.