Baby Boss 2: un nuovo trailer e poster per il film DreamWorks

Sono stati diffusi il nuovo trailer e il poster di Baby Boss 2, sequel del film di animazione Dreamworks. Al momento non è stata ufficializzata una data di uscita.

DreamWorks ha rilasciato un nuovo trailer ed un nuovo poster di Baby Boss 2, sequel del fortunato film di animazione diretto da Tom McGrath e tratto dall’omonimo romanzo del 2010 di Marla Frazee.

Come si vede dal trailer i due fratelli protagonisti del primo capitolo, Tim e Ted, sono cresciuti. Tim (James Marsden) è un padre di famiglia ed felicemente sposato con Carol (Eva Longoria). I due vivono in periferia e sono genitori di due bambine: la super intelligente Tabitha (Ariana Greenblatt, Avengers: Infinity War) e la piccola ed adorabile Tina (Amy Sedaris). Ted invece è un importante uomo d’affari.

La vita per i due prenderà una strada inaspettata quando la piccola Tina rivelerà loro di essere uno degli agenti segreti della BabyCorp. La sua missione è capire cosa si cela dietro la scuola che frequenta la sorella ed il suo fondatore, il Dr. Edwin Armstrong (Jeff Goldblum). Per farlo avrà bisogno del padre e dello zio e per questo li farà tornare dei bambini.

Baby Boss 2: Affari di Famiglia vedrà alla regia ancora Tim McGrath e sarà prodotto da Jeff Hermann (Kung Fu Panda 3). Al momento il film non ha ancora una data di uscita.