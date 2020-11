Spider-Man 3: la colonna sonora sarà ancora opera di Michael Giacchino

Tramite il suo profilo twitter il compositore Michael Giacchino ha fatto sapere che si occuperà della colonna sonora di Spider-Man 3. Il film arriverà a dicembre 2021.

Michael Giacchino si occuperà della colonna sonora di Spider-Man 3. A confermarlo è lo stesso compositore tramite un tweet sul suo profilo, in cui ha postato una foto di Tom Holland con il costume dell’eroe Marvel e la scritta “Happy to be heading home again!”, ovvero “Felice di tornare a casa!“.

Happy to be heading home again!

🕷🕷🕷 pic.twitter.com/J9emhTgiVD — Michael Giacchino (@m_giacchino) November 21, 2020

Dopo aver composto le colonne sonore dei due film precedenti, Homecoming e Far From Home, Giacchino quindi torna anche per il terzo capitolo cinematografico dedicato all’arrampicamuri, le cui riprese sono al momento in corso di svolgimento. Nel film oltre alla presenza di Doctor Strange, interpretato ancora da Benedict Cumberbatch, ci sarà anche Electro, che ha ancora il volto di Jamie Foxx. Il personaggio però sarà diverso da quello visto in The Amazing Spider-Man 2.

Spider-Man 3 è diretto da Jon Watts, già regista dei due precedenti capitoli, e vede il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ricoprire nuovamente il ruolo di produttore, al suo fianco Amy Pascal, che produrrà il film con la sua Pascal Pictures.

Accanto a Tom Holland e Jamie Foxx il film vede il ritorno di Zendaya nei panni di Michelle “MJ” Jones. Il film arriverà a dicembre 2021. Al momento non sono stati rivelati dettagli riguardo la trama, sappiamo solo che per il protagonista la sceneggiatura e folle e che stando a quanto dichiarato da Kevin Faige Peter Parker sarà completamente fuori dall’ombra di Tony Stark.

